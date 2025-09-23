Decarbonizzazione in Italia: emissioni giù troppo lentamente, servono azioni più efficaci

(Teleborsa) - Laprocede conche rischia di lasciarci indietro rispetto agli altri membri della UE, con laconnessi alla transizione energetica. Le, ma negli ultimi 20 anni abbiamo registrato una crescita del PIL nominale nettamente inferiore alla media europea (+46% contro +63%), dunque la riduzione dell’intensità emissiva è dovuta più alla crescita ridotta e alla crisi di alcuni comparti industriali energivori che all’efficienza energetica e produttiva.Secondo le stime contenute nelredatto dae presentato oggi con il supporto delle aziende partner, lo, in linea con il recente passato ma nettamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi del 2030, nonostantenei dieci pilastri individuati nel Report, ovvero rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete, mobilità sostenibile, comunità energetiche, economia circolare, mercati del carbonio, CCUS, nucleare e misure trasversali. Anche perché, stando a uno specifico indicatore utilizzato da E&S, la decarbonizzazione è divenuta progressivamente più costosa, con un calo del beneficio netto di circa il 25% nel 2024 rispetto all’anno prima."In base allema il gap si può ancora ridurre significativamente - spiega-, permettendo al Paese di rimanere agganciato alla traiettoria europea e non perdere terreno in termini di sviluppo industriale, sicurezza energetica e competitività internazionale.". "Cento miliardi di euro sono un impegno finanziario enorme - aggiunge-, tuttavia è evidente il rallentamento soprattutto in settori chiave come l’economia circolare e la mobilità elettrica, e il PNRR, che aveva alimentato una prima fase di crescita, mostra segni di esaurimento, anche per le difficoltà di implementazione:, tra cui rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete e mobilità sostenibile, ma solo il 34% (27 miliardi) risulta effettivamente erogato. La media di avanzamento per pilastro è del 21%, appena in linea con il dato medio complessivo del PNRR".Sul fronte delle(28 target completati dei 34 distribuiti su quattro pilastri, con un avanzamento medio dell’87%), ma non basta. È dunque. Per valutare questo aspetto, il Report si serve di un indicatore di ‘’ che mette in relazione gli euro spesi e le tonnellate di CO2 risparmiate. Nelmentre nel 2024 è salito a 5,88 miliardi euro/MtCO2eq, vale a dire cheGli investimenti lo scorso anno sono risultati meno efficaci di circa il 25% e la decarbonizzazione è divenuta più costosa. Questa traiettoria è sostenibile, soprattutto in un contesto di risorse pubbliche e private limitate?Come se non bastasse, la nuova legislatura europea si apre in uno scenario geopolitico mutato, segnato da tensioni internazionali e da un ripensamento degli equilibri economici globali:ma il percorso dovrà essere rimodulato in modo da non compromettere la tenuta economica e sociale dell’Unione. E anche a livello nazionale emergono segnali di criticità. "Non va però dimenticato - aggiunge Chiaroni - chel’Italia rischia non solo di sostenere un costo diretto, ma anche di rinunciare a opportunità strategiche come lo sviluppo di filiere industriali locali, nuova occupazione qualificata, maggiore sicurezza energetica. Paradossalmente, finanzieremmo la transizione energetica altrui senza godere appieno della nostra".Nel Report si stima laper ciascun indicatore chiave della decarbonizzazione, sulla base della situazione attuale e delle azioni già previste: nessuno dei target appare realmente raggiungibile e le proiezioni indicano che solo poco più della metà del gap potrà essere colmato se si proseguirà lungo il percorso delineato dal PNIEC. Questo scenario porta con sé due importanti implicazioni: da un lato,dall’altro,imponendo al Paese un’accelerazione drastica per conseguire la neutralità climatica.Il Report propone quindi una Policy Agenda ricca e strutturata che raccoglie e sistematizza le proposte elaborate a partire dal confronto con i partner dell’Osservatorio e con esperti del settore, con l’obiettivo di indicare possibili traiettorie di rafforzamento delle politiche, partendo dalle misure già in campo. Nell’ambito della generazione energetica, lecon oltre venti proposte che spaziano dalla richiesta di studi di "renewable readiness" per il patrimonio edilizio esistente alla semplificazione dei processi autorizzativi e delle valutazioni ambientali, fino a meccanismi per una distribuzione territoriale più equilibrata della capacità installata.L’attenzione è rivoltacapace di stimolare cittadini e imprese a orientare in modo consapevole i propri investimenti. Le comunità energetiche vengono considerate un pilastro strategico, con proposte che mirano sia a incentivarne la diffusione nei contesti periferici e rurali, sia a favorire il coinvolgimento delle PMI come attori chiave nella costruzione di modelli collaborativi di produzione e consumo. Più limitate, ma significative, le misure individuate per le infrastrutture di rete e per il nucleare, dove il dibattito si concentra soprattutto sulla necessità di rafforzare la ricerca scientifica e la corretta informazione dell’opinione pubblica.Passando al macro-ambito dei consumi, l’efficienza energetica è al centro di numerose idee cheintroducendo parametri di valutazione più trasparenti (ad esempio il rapporto tra CO2 ridotta ed euro investito), strumenti di accesso agevolato al credito e un rafforzamento del ruolo degli energy manager nella pubblica amministrazione, così da creare un quadro più razionale degli interventi e orientato all’efficacia. Quanto alla, che combini mezzi elettrici, ciclabilità e intermodalità, estendendosi anche alle aree rurali e non solo alle grandi città. Infine, nel pilastro trasversale emergono proposte focalizzate sulla rendicontazione di sostenibilità delle PMI, con l’introduzione di modalità semplificate ma obbligatorie di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive utili non solo a fini di trasparenza, ma di competitività e accesso ai capitali.Nell’area della riduzione degli impatti, ci si concentra soprattutto su CCUS e mercati del carbonio. Nel primo caso, vengonola regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio e l’introduzione di contratti per differenza specificamente dedicati a settori industriali hard-to-abate. Nel secondo,, al possibile ampliamento del sistema ETS per includere crediti da rimozione di CO2 e alla definizione di metriche oggettive per valutare l’efficacia climatica degli investimenti. Più limitata, ma non meno rilevante, la proposta nell’ambito dell’economia circolare, che, in linea con i principi di sostenibilità e sicurezza ambientale.Nel complesso, le proposte delineano un quadro eterogeneo ma coerente, che affronta tanto i nodi procedurali quanto la necessità di strumenti economici e regolatori innovativi. Emergono con chiarezza: l’esigenza di maggiore trasparenza e semplificazione dei processi; la volontà di introdurre parametri chiari e misurabili di efficacia; la necessità di ampliare il coinvolgimento di cittadini, imprese e territori in un percorso di decarbonizzazione che, per essere credibile, non può più basarsi soltanto su grandi obiettivi programmatici, ma deve tradursi in misure concrete, tempestive e condivise.