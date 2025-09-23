Eli Lilly, costruirà nuovo stabilimento da 6,5 miliardi di dollari in Texas

Eli Lilly

(Teleborsa) -intende costruire unpresso il Generation Park di, in. Lo si apprende da una nota della società.Questo stabilimento di nuova generazione per la produzione di principi attivi farmaceutici (API) per farmaci sintetici, il secondo di quattro nuovi siti statunitensi che Lilly annuncerà quest'anno, si concentrerà sulla produzione della pipeline aziendale diin diverse aree terapeutiche, tra cui. La società prevede che saràLilly creerànell'area metropolitana di Houston, tra cui ingegneri, scienziati, personale operativo e tecnici di laboratorio altamente qualificati. L'azienda prevede inoltre di generare 4.000 posti di lavoro nel settore edile durante la costruzione e l'entrata in funzione del sito.Da segnalar che il sito sarà tra quelli che produrranno, il primo agonista orale del recettore del GLP-1 a piccole molecole di Lilly, che l'azienda prevede di presentare alle agenzie regolatorie globali per l'obesità entro la fine di quest'anno."Il nostro nuovo sito di Houston migliorerà la capacità di Lilly di produrresu larga scala e, se approvato, contribuirà a realizzare il potenziale del farmaco come trattamento per laper decine di milioni di persone in tutto il mondo che preferiscono la comodità di una pillola che può essere assunta senza restrizioni di cibo e acqua", ha affermato, presidente e CEO di Lilly. "Questo significativo investimento negli Stati Uniti e l'internalizzazione delle nostre capacità produttive di API garantiranno un accesso più rapido e sicuro a orforglipron e ad altri farmaci rivoluzionari del futuro".L'sarà integrata in tutto il sito per semplificare le operazioni e garantire una fornitura affidabile di medicinali sicuri e di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda collaborerà con lee investirà in iniziative formative in tutto il Texas per creare un solido bacino di talenti.