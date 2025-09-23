Ferrari, BofA taglia TP ma avverte: al CMD dividendi e buyback potrebbero sorprendere

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ha ridotto aper azione (dai precedenti 548 euro) ilsu, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, confermando la" visto l'upside potenziale del 22%.Gli analisti ricordano che il prezzo delle azioni Ferrari è sceso di oltre il 10% dopo l'annuncio dei risultati del secondo trimestre del 2025, poiché la società non ha alzato le previsioni per l'anno fiscale 2025. Il focus sarà ora sugli obiettivi quinquennali che saranno svelati al. BofA si aspetta i seguenti annunci: (1) Lieve aumento delle previsioni per l'anno fiscale 2025 su vendite e margine EBIT, maggiore aumento di EPS e FCF; (2) Presentazione del concept Ferrari EV e spiegazione dell'approccio "valore rispetto al volume" dei veicoli elettrici; e (3) Un piano 2030 soddisfacente, con obiettivi di conto economico "appena" in linea con il consenso, ma è più ottimista su FCF e ritorno di cassa. Si aspetta che ilaumenti dal 35% al ??45% e che Ferrari possa persino permettersi oltre 4 miliardi di euro diAl di là dei numeri, BofA ritiene che Ferrari sia un concept stock nel settore delle auto di lusso con. Le previsioni implicano che questa immagine rimarrà e supportano l'elevata valutazione del titolo. Gli argomenti chiave sono: (1) Crescita degli utili: la stima del CAGR EPS 2024-30 è del 9%, mentre il CAGR FCF è del 12%; (2) Buona visibilità: con sole circa 14.000 consegne annue, Ferrari non è un caso di volumi elevati. Infatti, alcuni modelli Ferrari sono esauriti fino al 2027, garantendo un'ottima visibilità; (3) Edizioni limitate - F80 e SC40: i ricavi crescono grazie al lancio di edizioni limitate. Il lancio della F80 nel quarto trimestre del 2025 (799 unità, prezzo di 3,6 milioni di euro, esaurito) garantisce una forte crescita dell'ASP nel 2026 (circa il 12% a/a) e un margine EBIT di oltre 30%; e (4) Il prezzo/mix non è una preoccupazione: se c'è una preoccupazione, si applica ai veicoli ibridi/BEV, che secondo BofA Ferrari sta già limitando nei volumi.