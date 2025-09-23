Milano 14:17
42.583 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:17
9.241 +0,16%
Francoforte 14:17
23.620 +0,40%

Francoforte: in calo Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Commerzbank
Pressione sulla banca tedesca, che tratta con una perdita del 2,90%.
Condividi
```