Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Balza in avanti Wacker Chemie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Wacker Chemie segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 63,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 62,25.

