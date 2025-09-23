Milano 14:19
42.582 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:19
9.243 +0,18%
Francoforte 14:19
23.620 +0,40%

Francoforte: scambi in positivo per Wacker Chemie

Bene Wacker Chemie, con un rialzo del 2,94%.
