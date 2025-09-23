La Francia riconosce la Palestina. Meloni all'ONU con linea massima prudenza

(Teleborsa) - La Francia
si unisce ad altri Stati europei e riconosce la Palestina come Stato
. Lo ha annunciato il Presidente Emmanuel Macron
, che formalizzerà il riconoscimento durante l'assemblea ONU che si apre oggi a Washington
, dopo che nei giorni scorsi altri quattro Stati europei - Belgio, Lussemburgo, Malta e Portogallo - hanno fatto lo stesso. Regno Unito e Canada
sono stati fra i primi membri del G7
ad annunciare il riconoscimento della Palestina e lo stesso hanno fatto l'Australia, il Lichtenstein e la Nuova Zelanda. Attualmente sono 157 i Paesi membri dell'ONU
che hanno annunciato il riconoscimento della Palestina sui 193 stati membri ufficiali. Guardando alla sola Unione Europea
, sono già 12 i Paesi
che hanno riconosciuto la Palestina, ma mancano ancora all'appello Germania e Italia
, che hanno scelto la linea della massima prudenza
.
Questo sarà il messaggio che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
darà all'assemblea ONU, a Washington, dove si festeggerà anche l'80° anniversario dell'Organizzazione, fondata a san Francisco il 26 giugno 1945. La Premier ribadirà la linea di massima prudenza condivisa con Berlino
, continuando a sostenere la soluzione a "due Stati", in cui Israele e Palestina convivono pacificamente, anche se il riconoscimento al momento sembra prematuro
, non essendoci le condizioni affinché lo stato palestinese sia pienamente operativo.
Al Palazzo di Vetro, il dibattito sul Medio Oriente sarà centrale, essendo anche in calendario gli interventi
del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu
(in presenza) e del presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas
(da remoto).
L'UE dovrà inoltre discutere delle sanzioni proposte dalla Commissione europea per Israele
, ma nel dibattito europeo entrerà anche la guerra in Ucraina
, specie dopo le ripetute violazioni dello spazio aereo dei membri della NATO da parte della Russia. Ultimo il sorvolo di droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo la scorsa notte.