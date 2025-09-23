La Francia riconosce la Palestina. Meloni all'ONU con linea massima prudenza

(Teleborsa) -si unisce ad altri Stati europei e. Lo ha annunciato il Presidente, che formalizzerà il riconoscimento durante, dopo che nei giorni scorsi altri quattro Stati europei - Belgio, Lussemburgo, Malta e Portogallo - hanno fatto lo stesso.sono statiad annunciare il riconoscimento della Palestina e lo stesso hanno fatto l'Australia, il Lichtenstein e la Nuova Zelanda.che hanno annunciato il riconoscimento della Palestina sui 193 stati membri ufficiali. Guardando alla sola, sono giàche hanno riconosciuto la Palestina, ma, che hanno scelto la linea dellaQuesto sarà il messaggio che la Presidente del Consigliodarà all'assemblea ONU, a Washington, dove si festeggerà anche l'80° anniversario dell'Organizzazione, fondata a san Francisco il 26 giugno 1945. La Premier ribadirà la, continuando a sostenere la soluzione a "due Stati", in cui Israele e Palestina convivono pacificamente, anche se il, non essendoci le condizioni affinché lo stato palestinese sia pienamente operativo.Al Palazzo di Vetro, il dibattito sul Medio Oriente sarà centrale, essendo anche in calendario glidel primo ministro israeliano(in presenza) e del presidente dell’Autorità palestinese(da remoto).L'UE dovrà inoltre discutere delle sanzioni, ma nel dibattito europeo entrerà anche la, specie dopo le ripetute violazioni dello spazio aereo dei membri della NATO da parte della Russia. Ultimo il sorvolo di droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo la scorsa notte.