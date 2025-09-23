Londra: scambi negativi per St. James's Place

società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale

FTSE 100

St. James's Place

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,94%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,81 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)