Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Solaria
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che avanza bene del 2,08%.

Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,39. Il peggioramento di Solaria è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
