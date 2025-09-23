Netflix firma accordo di co-marketing con AB InBev

AB InBev

(Teleborsa) -annunciano una partnership globale che unisce i brand di birra più iconici del mondo con uno dei servizi di intrattenimento più popolari. Si tratta di una collaborazione senza precedenti per ampiezza e portata delle attivazioni attraverso il portfolio globale dei brand AB InBev.AB InBev e Netflix condividono la capacità di unire le persone intorno a passioni comuni come sport, cibo, musica e comicità. Insieme, le due realtà daranno vita a esperienze ancora più coinvolgenti per i fan in età legale per il consumo di alcol in tutto il mondo e si connetteranno con il pubblico in occasioni nuove e entusiasmanti."Lo streaming è un’esperienza sociale e condivisa nella vita delle persone - è un’occasione in cui birra e intrattenimento si incontrano”, ha dichiarato. “Questa partnership rappresenta un’e più momenti di cheers mentre guardano i contenuti che plasmano la cultura.”Grazie al suo portfolio globale di brand, AB InBev collaborerà con Netflix a campagne di co-marketing che prenderanno vita attorno ad alcuni dei titoli di Netflix più popolari a livello globale e regionale, tra cui The Gentleman dal Regno Unito, Brasil 70 – A Saga do Tri dal Brasile, Culinary Class Wars dalla Corea del Sud. La partnership includerà attivazioni rivolte ai consumatori, integrazioni nei contenuti, packaging in edizione limitata, promozioni digitali e altro ancora.Netflix e AB InBev collaboreranno inoltre a campagne co-branded legate agli eventi live di Netflix. In Messico, Cerveza Victoria è stata recentemente presenting sponsor del match Canelo vs. Crawford. AB InBev sarà anche presente con campagne di advertising durante le partite NFL del Christmas Game Day 2025 su Netflix. Le aziende collaboreranno inoltre in occasione di alcuni dei più grandi eventi globali, come la Coppa del Mondo Femminile 2027 su Netflix.“Siamo sempre alla ricerca di modalità creative per rafforzare il nostro brand e connetterci con i fan, alimentando la passione che nasce dai nostri grandi show, film e imperdibili eventi live”, ha dichiarato. “La popolarità dei nostri titoli ci permette di inserirci nello zeitgeist culturale come pochi altri riescono a fare, e una partnership di rilievo può rafforzare ancora di più questo impatto. Siamo davvero, uniche, divertenti e creative quanto i contenuti che sosteniamo.”