Warner Bros Discovery, no del Cda all'offerta ostile di Paramount: confermato l’accordo con Netflix

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha respinto l’dapresentata da, giudicandola priva di adeguate garanzie di finanziamento e caratterizzata da "numerosi e significativi rischi". La decisione è stata comunicata in una lettera agli, diffusa tramite un deposito regolamentare, nella quale il board ha affermato che Paramount avrebbe "ripetutamente fuorviato" gli azionisti sostenendo che l’offerta in contanti da 30 dollari per azione fosse interamente garantita dalla, guidata dal fondatore di. Secondo il consiglio, tale garanzia "non esiste e non è mai esistita".Il board di Warner Bros Discovery ha definito l’offerta di Paramount "inferiore" rispetto all’già sottoscritto con. L’operazione proposta dal gruppo di streaming prevede un corrispettivo diper gli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros, per la library e per il servizio HBO Max. Il consiglio ha sottolineato che si tratta di un, che non richiede finanziamenti in equity e che si fonda su impegni di debito considerati solidi. Netflix, da parte sua, ha già fatto sapere che manterrà le attuali operazioni di Warner Bros, incluse le. L’accordo punta inoltre a generare valore per gli azionisti, constimate in almeno 2-3 miliardi di dollari l’anno entro il terzo esercizio e un impatto positivo sull’utile per azione già dal secondo anno. Il presidente di Warner,, ha dichiarato che la data dell’assemblea degli azionisti non è ancora stata fissata, ma che il voto è atteso tra la primavera e l’inizio dell’estate.La notizia ha avuto un impatto immediato sui: i titoli Warner Bros Discovery hanno ceduto l’1,4% nel premarket a 28,5 dollari, mentre Netflix ha guadagnato l’1,5% e Paramount ha perso l’1,8%. Paramount ha sostenuto di aver predisposto un finanziamento "a prova di bomba", con. Tuttavia, Warner Bros ha replicato che l’ultima proposta – sostenuta finanziariamente dai fondi sovrani di Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi, ma non più da Affinity Partner, il private equity guidato dal genero del presidente Trump, Jared Kushner – include un impegno di equity non garantito direttamente dalla famiglia Ellison, ma da undescritto come "opaco e sconosciuto".Il consiglio ha inoltre espresso dubbi sulladi Paramount, osservando che l’operazione porterebbe a un rapporto debito/risultato operativo pari a 6,8 volte, con "virtualmente nessun flusso di cassa libero". Netflix, al contrario, viene descritta come una società con una capitalizzazione superiore a 400 miliardi di dollari e un bilancio investment grade, oltre ad aver offerto una break-up fee di 5,8 miliardi di dollari. Paramount, però, non ha mollato la presa e ha deciso di continuare a rivendicare la propria offerta come più vantaggiosa per azionisti e industria, lasciando aperta una partita che resta condizionata anche dallein cui potrebbe giocare un ruolo anche l'imprevedibilità del, che ha già espresso dubbi sull’operazione Netflix-Warner per i profili antitrust, ma ha anche attaccato lo show "60 Minute", che fa capo a Paramount.