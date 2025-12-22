Paramount rilancia su Warner Bros. Discovery: garanzia da 40 miliardi di Larry Ellison

(Teleborsa) - Paramount Skydance
ha presentato oggi una versione emendata della sua offerta
da 30 dollari per azione
interamente in contanti per l'acquisizione del 100%
di Warner Bros. Discovery
. La mossa punta a superare le resistenze del board di Warner, che finora ha preferito un accordo alternativo con Netflix
.
In una nota l'azienda fa sapere che Larry Ellison
, fondatore di Oracle e azionista di controllo di Paramount, fornirà una garanzia personale irrevocabile da 40,4 miliardi di dollari
a copertura del finanziamento azionario
e di eventuali richieste di risarcimento
. Ellison si è impegnato a non revocare il trust di famiglia né a trasferire asset strategici (che includono 1,16 miliardi di azioni Oracle) durante la transazione.
Per pareggiare i termini dell'offerta Netflix, Paramount ha alzato la penale di risoluzione regolamentare
da 5 a 5,8 miliardi di dollari
.
L'offerta resta condizionata al mantenimento del 100% del business Global Networks
da parte di Warner. David Ellison
, Ceo di Paramount, ha ribadito che la proposta rappresenta "l'opzione superiore per massimizzare il valore degli azionisti".
Il termine per l'adesione all'offerta pubblica
è stato esteso al 21 gennaio 2026
.