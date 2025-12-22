Milano 15:32
Paramount rilancia su Warner Bros. Discovery: garanzia da 40 miliardi di Larry Ellison

Paramount rilancia su Warner Bros. Discovery: garanzia da 40 miliardi di Larry Ellison
(Teleborsa) - Paramount Skydance ha presentato oggi una versione emendata della sua offerta da 30 dollari per azione interamente in contanti per l'acquisizione del 100% di Warner Bros. Discovery. La mossa punta a superare le resistenze del board di Warner, che finora ha preferito un accordo alternativo con Netflix .

In una nota l'azienda fa sapere che Larry Ellison, fondatore di Oracle e azionista di controllo di Paramount, fornirà una garanzia personale irrevocabile da 40,4 miliardi di dollari a copertura del finanziamento azionario e di eventuali richieste di risarcimento. Ellison si è impegnato a non revocare il trust di famiglia né a trasferire asset strategici (che includono 1,16 miliardi di azioni Oracle) durante la transazione.

Per pareggiare i termini dell'offerta Netflix, Paramount ha alzato la penale di risoluzione regolamentare da 5 a 5,8 miliardi di dollari.

L'offerta resta condizionata al mantenimento del 100% del business Global Networks da parte di Warner. David Ellison, Ceo di Paramount, ha ribadito che la proposta rappresenta "l'opzione superiore per massimizzare il valore degli azionisti".

Il termine per l'adesione all'offerta pubblica è stato esteso al 21 gennaio 2026.
