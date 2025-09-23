New York: nuovo spunto rialzista per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,91%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La tendenza di breve di United Health
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 355,8 USD e supporto a 343,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 368,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)