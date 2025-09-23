New York: nuovo spunto rialzista per United Health

big delle assicurazioni sanitarie

Dow Jones

United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,91%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 355,8 USD e supporto a 343,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 368,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)