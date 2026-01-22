New York: andamento sostenuto per United Health

big delle assicurazioni sanitarie

Dow Jones

United Health

indice americano

assicuratore sanitario

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,81%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,7%, rispetto a +0,69% dell').Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 357,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 348,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 365,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)