New York: risultato positivo per Boeing

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'aereonautica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Boeing rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 215,2 USD con prima area di resistenza vista a 218,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 213,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
