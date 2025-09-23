New York: scambi in forte rialzo per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che mostra una salita bruciante del 4,22% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Baker Hughes Company
rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 50,38 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48,4. L'equilibrata forza rialzista di Baker Hughes Company
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)