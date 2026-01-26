New York: scambi al rialzo per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Baker Hughes Company
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,33 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54,9. L'equilibrata forza rialzista di Baker Hughes Company
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57,76.
