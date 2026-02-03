MAIRE, Tecnimont e Baker Hughes firmano protocollo d'intesa per progetti GNL modulari

Baker Hughes

(Teleborsa) - MAIRE ha annunciato che la sua controllatahanno siglato un(MoU) non esclusivo. L’accordo ha l’obiettivo di esplorare opportunità disu progetti di(GNL) modulari e scalabili su scala mondiale.Laprevede la valutazione di iniziative che integrino la soluzione modularedi Baker Hughes per i progetti di. Il protocollo d'intesa definisce un quadro strutturato per analizzare i requisiti dei singoli progetti, gli ambiti di intervento e il modello di cooperazione più idoneo tra le due società.Questo approccio coordinato combina l'esperienza di Tecnimont nell'esecuzione dinel settore energetico con ledi Baker Hughes per la liquefazione del gas e la produzione di energia. L'iniziativa mira a fornire soluzioni LNG di nuova generazione, rispondendo alla necessità globale di sostituire il carbone con risorse energetiche a più basso impatto carbonico."Questo accordo rappresenta un altro importante passo nella nostra strategia per supportare l'evoluzione della catena di valore del gas con soluzioni modulari ad alta efficienza. Combinando la leadership esecutiva di Tecnimont con le soluzioni di liquefazione all'avanguardia di Baker Hughes, ci posizioniamo per soddisfare la crescente domanda di LNG con soluzioni flessibili che supportino la sicurezza dell'approvvigionamento e un sistema energetico più sostenibile", ha commentato, CEO di MAIRE.