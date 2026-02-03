MAIRE, Tecnimont e Baker Hughes firmano protocollo d'intesa per progetti GNL modulari

(Teleborsa) - MAIRE ha annunciato che la sua controllata Tecnimont (Integrated E&C Solutions)
e Baker Hughes
hanno siglato un Protocollo d'Intesa
(MoU) non esclusivo. L’accordo ha l’obiettivo di esplorare opportunità di cooperazione
su progetti di gas naturale liquefatto
(GNL) modulari e scalabili su scala mondiale.
La collaborazione
prevede la valutazione di iniziative che integrino la soluzione modulare NMBL LNG
di Baker Hughes per i progetti di liquefazione
. Il protocollo d'intesa definisce un quadro strutturato per analizzare i requisiti dei singoli progetti, gli ambiti di intervento e il modello di cooperazione più idoneo tra le due società.
Questo approccio coordinato combina l'esperienza di Tecnimont nell'esecuzione di progetti EPC complessi
nel settore energetico con le tecnologie avanzate
di Baker Hughes per la liquefazione del gas e la produzione di energia. L'iniziativa mira a fornire soluzioni LNG di nuova generazione, rispondendo alla necessità globale di sostituire il carbone con risorse energetiche a più basso impatto carbonico.
"Questo accordo rappresenta un altro importante passo nella nostra strategia per supportare l'evoluzione della catena di valore del gas con soluzioni modulari ad alta efficienza. Combinando la leadership esecutiva di Tecnimont con le soluzioni di liquefazione all'avanguardia di Baker Hughes, ci posizioniamo per soddisfare la crescente domanda di LNG con soluzioni flessibili che supportino la sicurezza dell'approvvigionamento e un sistema energetico più sostenibile", ha commentato Alessandro Bernini
, CEO di MAIRE.