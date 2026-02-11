Baker Hughes valuta vendita di Waygate Technologies per 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, il fornitore di servizi petroliferi Baker Hughes
starebbe esplorando la possibilità di vendere la sua unità Waygate Technologies
. L'operazione, che riguarda la divisione specializzata in apparecchiature per test e ispezioni industriali, potrebbe avere un valore di circa 1,5 miliardi di dollari
.
Il processo di vendita
dovrebbe iniziare nei prossimi mesi e si prevede che possa attirare l'interesse di diverse società di private equity. Questa mossa si inserisce nella più ampia strategia del CEO Lorenzo Simonelli
, impegnato nel rimodellare l'azienda per adattarla alla transizione energetica globale attraverso la cessione di asset non strategici e l'investimento in soluzioni energetiche più pulite.
Lo scorso anno, Baker Hughes aveva già finalizzato l'acquisizione di Chart Industries
per 13,6 miliardi di dollari
. Tale operazione era volta a rafforzare il portafoglio di tecnologie industriali ed energetiche del gruppo, con l'obiettivo di accelerare la crescita e consolidare la presenza nei settori del gas naturale e del GNL (gas naturale liquefatto).