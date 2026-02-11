Baker Hughes valuta vendita di Waygate Technologies per 1,5 miliardi di dollari

Baker Hughes

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, il fornitore di servizi petroliferistarebbe esplorando la possibilità di vendere la sua unità. L'operazione, che riguarda la divisione specializzata in apparecchiature per test e ispezioni industriali, potrebbe avere un valore di circaIldovrebbe iniziare nei prossimi mesi e si prevede che possa attirare l'interesse di diverse società di private equity. Questa mossa si inserisce nella più ampia strategia del CEO, impegnato nel rimodellare l'azienda per adattarla alla transizione energetica globale attraverso la cessione di asset non strategici e l'investimento in soluzioni energetiche più pulite.Lo scorso anno, Baker Hughes aveva già finalizzato l'acquisizione diper. Tale operazione era volta a rafforzare il portafoglio di tecnologie industriali ed energetiche del gruppo, con l'obiettivo di accelerare la crescita e consolidare la presenza nei settori del gas naturale e del GNL (gas naturale liquefatto).