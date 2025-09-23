New York: scambi in positivo per 3M

colosso industriale

3M

Dow Jones

gigante della manifattura

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 154,9 USD con tetto rappresentato dall'area 158,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 152,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)