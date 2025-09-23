New York: scambi in positivo per 3M

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso industriale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
L'andamento di 3M
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico del gigante della manifattura
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 154,9 USD con tetto rappresentato dall'area 158,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 152,4.
