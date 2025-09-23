Ocse conferma Italia in lieve crescita: inflazione sotto il 2% e debito da ridurre

(Teleborsa) - L’ha confermato una crescita moderata per l’economia italiana, confermando unin aumento dello 0,6% nel 2025 e limando allo stesso tasso quello del 2026 (a giugno era +0,7%). Nel suo aggiornamento intermedio dell’, l’organizzazione parigina ha invece rivisto leggermente al ribasso le: +1,9% nel 2025 e +1,8% nel 2026, entrambi 0,1 punti in meno rispetto alle previsioni di giugno. Un rallentamento che riflette la stabilizzazione dei prezzi nell’area euro, dove l’inflazione media attesa scende al 2,1% quest’anno e all’1,9% il prossimo.Il contesto globale, però, resta complesso. Glihanno innalzato i dazi bilaterali a un livello medio del 19,5% – il più alto dal 1933 – generando tensioni commerciali che, secondo l’Ocse, iniziano a farsi sentire su spesa, lavoro e prezzi al consumo. "Si osservano aumenti dei tassi di disoccupazione e una frenata delle nuove assunzioni", si legge nel rapporto, che segnala anche una disinflazione ormai stabilizzata e un nuovo impulso ai prezzi dei beni alimentari.Per l’Italia, il capo economistaha sottolineato che la posizione di bilancio "è migliore di qualche anno fa", ma ha invitato a non abbassare la guardia: "È fondamentale continuare a ridurre il debito pubblico, ancora elevato, per liberare risorse oggi destinate agli interessi e rendere il Paese meno vulnerabile a crisi esterne". Accanto al consolidamento dei conti, l’Ocse raccomanda di proseguire sulle: semplificazione burocratica, maggiore concorrenza e investimenti in competenze.A livello globale, l’Organizzazione ha rivisto al rialzo la crescita 2025 al 3,2%, grazie alla resilienza di moltee agli investimenti innegli Stati Uniti. Tuttavia, avverte Pereira, l’IA potrebbe anche "portare a ristrutturazioni rilevanti dell’economia e del lavoro", mentre il rischio di correzioni nei mercati resta elevato se i ritorni attesi sugli investimenti non si materializzeranno.