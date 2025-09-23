Milano 14:23
42.582 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:23
9.243 +0,18%
Francoforte 14:23
23.625 +0,42%

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Edenred
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Edenred evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Edenred rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Edenred mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,69. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,03.

