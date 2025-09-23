Parigi: balza in avanti Edenred

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Edenred
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Edenred
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Edenred
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,69. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)