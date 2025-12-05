Milano 10:49
43.604 +0,20%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:49
9.732 +0,21%
Francoforte 10:49
23.996 +0,48%

Parigi: positiva la giornata per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Edenred
(Teleborsa) - Balza in avanti l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,56 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,99. Il peggioramento di Edenred è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```