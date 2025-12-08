Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:48
25.592 -0,39%
Dow Jones 18:48
47.736 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Parigi: calo per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: calo per Edenred
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che mostra un decremento del 2,77%.

Il movimento di Edenred, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18,23 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 18,73. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 19,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
