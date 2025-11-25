Parigi: si concentrano le vendite su Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

CAC40

Edenred

Edenred

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,52 Euro. Primo supporto individuato a 17,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 19,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)