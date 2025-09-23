Milano 14:26
42.587 +0,39%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:26
9.244 +0,19%
Francoforte 14:26
23.634 +0,46%

Piazza Affari: GVS sale verso 5,267 Euro
Brilla il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che passa di mano con un aumento del 9,46%.
