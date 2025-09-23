Milano 14:27
42.596 +0,41%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:27
9.244 +0,19%
Francoforte 14:27
23.635 +0,46%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding
Scambia in profit il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che lievita del 2,63%.
Condividi
```