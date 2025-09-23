Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ERG
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del primo produttore di energia eolica in Italia
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)