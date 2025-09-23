Milano 14:27
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ERG più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del primo produttore di energia eolica in Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
