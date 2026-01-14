Milano 14:09
Piazza Affari: giornata depressa per ERG

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,65%.

La tendenza ad una settimana di ERG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del primo produttore di energia eolica in Italia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ERG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,61 Euro. Primo supporto a 21,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
