Piazza Affari: giornata depressa per ERG

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che presenta una flessione del 2,65%.
La tendenza ad una settimana di ERG
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del primo produttore di energia eolica in Italia
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ERG
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,61 Euro. Primo supporto a 21,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)