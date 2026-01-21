Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di ERG
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia
evidenzia un declino dei corsi verso area 21,87 Euro con prima area di resistenza vista a 22,23. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)