Piazza Affari: positiva la giornata per ERG

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che lievita del 2,75%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di ERG
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,58.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)