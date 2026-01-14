Milano
14:09
45.665
+0,31%
Nasdaq
13-gen
25.742
0,00%
Dow Jones
13-gen
49.192
-0,80%
Londra
14:09
10.170
+0,32%
Francoforte
14:09
25.298
-0,48%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 14.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per ERG
Piazza Affari: calo per ERG
Migliori e peggiori
,
In breve
14 gennaio 2026 - 12.30
Seduta in ribasso per la
società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che mostra un decremento del 2,65%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata depressa per ERG
Energia, società a Piazza Affari valgono 220 miliardi di euro a inizio 2026: 21% del listino
Piazza Affari: calo per NewPrinces
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferretti
Titoli e Indici
ERG
-2,48%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo Safilo
Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico
Piazza Affari: rosso per Interpump
Piazza Affari: scambi negativi per doValue
Piazza Affari: andamento negativo per GVS
Piazza Affari: rosso per Webuild
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto