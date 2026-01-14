Milano 14:09
45.665 +0,31%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:09
10.170 +0,32%
Francoforte 14:09
25.298 -0,48%

Piazza Affari: calo per ERG

Seduta in ribasso per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che mostra un decremento del 2,65%.
