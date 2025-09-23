Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,17%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,14 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,693. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)