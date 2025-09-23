Milano 14:28
42.597 +0,41%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:28
9.243 +0,18%
Francoforte 14:28
23.639 +0,47%

Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics
Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in utile del 2,77% sui valori precedenti.
Condividi
```