UBS paga 835 milioni per risolvere contenzioso fiscale con la Francia

UBS

(Teleborsa) -ha risolto l'annosorelativo alle sueNell'ambito della risoluzione, la banca elvetica ha accettato di pagare unaallo Stato francese. Lo si apprende da una nota della banca, che era accusata di aver aiutato facoltosi clienti a evadere il fisco.Nel 2023, la Corte Suprema francese ha confermato definitivamente la precedente decisione della Corte d'Appello di Parigi che aveva ritenuto UBS colpevole di sollecitazione illecita di clientela e riciclaggio di denaro aggravato, ma ha rinviato la sanzione pecuniaria e i danni civili alla corte di grado inferiore per una nuova valutazione."La risoluzione di questa questione pregressa è in linea con l'intenzione di UBS di risolvere tali questioni nel migliore interesse di tutti i suoi stakeholder. UBS è interamente coperta da accantonamenti per la questione.", conclude la nota.