USA, Partite correnti (QoQ) nel secondo trimestre

USA, Partite correnti (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Partite correnti nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -251,3 Mld $, in aumento rispetto al precedente -439,8 Mld $ (la previsione era -259 Mld $).

