Milano
17:35
42.478
+0,13%
Nasdaq
18:30
24.690
-0,29%
Dow Jones
18:30
46.405
+0,05%
Londra
17:35
9.223
-0,04%
Francoforte
17:35
23.611
+0,36%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 18.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Partite correnti (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Partite correnti (QoQ) nel secondo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 settembre 2025 - 14.35
USA,
Partite correnti nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -251,3 Mld $
, in aumento rispetto al precedente -439,8 Mld $ (la previsione era -259 Mld $).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Produttività (QoQ) nel secondo trimestre
Costo unitario lavoro USA (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre
Altre notizie
Francia, Occupazione (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Usa, deficit partite correnti 2° trimestre scende a 251,3 miliardi di dollari
Unione Europea, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel secondo trimestre
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto