Milano 11:50
44.231 -1,17%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 11:50
9.674 -1,36%
Francoforte 11:50
23.824 -0,91%

PIL Unione Europea (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Unione Europea (QoQ) nel terzo trimestre
Unione Europea, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```