Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 18:59
24.443 -0,56%
Dow Jones 18:59
46.158 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Axon Enterprise in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede molto il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,95%.
