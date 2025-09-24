Milano 23-set
42.478 0,00%
Nasdaq 23-set
24.580 -0,73%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 23-set
9.223 0,00%
Francoforte 23-set
23.611 0,00%

Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,31% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 3.840,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,31% alle 05:48
Shanghai, in progresso dello 0,31% alle 05:48, tratta a 3.840,38 punti.
Condividi
```