Milano 9:08
42.329 -0,35%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:08
9.211 -0,14%
23.584 -0,12%

Borsa: Londra, apertura -0,06%

Indice FTSE-100 -0,06% a quota 9.218,07 dopo l'apertura.
