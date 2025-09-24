Milano 23-set
42.478 0,00%
Nasdaq 23-set
24.580 -0,73%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 23-set
9.223 0,00%
Francoforte 23-set
23.611 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,43%

Nikkey a 45.300,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,43%
Indice Nikkey -0,43% a quota 45.300,3 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```