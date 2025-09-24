Commerzbank avvia buyback da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Il board di Commerzbank
ha deciso di avviare il prossimo programma di riacquisto
di azioni proprie, già approvato dalla BCE. Si tratta del quinto riacquisto di azioni proprie di Commerzbank dal 2023. La banca prevede di riacquistare azioni per un valore fino a 1 miliardo di euro
a partire dal 25 settembre. Il riacquisto dovrebbe essere completato entro il 10 febbraio 2026. Il riacquisto fa parte del capital return per l'esercizio 2025, che consisterà nel riacquisto di azioni proprie e in un dividendo che sarà deliberato nella prossima assemblea generale annuale.
"La restituzione del capitale ai nostri azionisti è un elemento fondamentale della nostra strategia
di creazione di valore. Questo garantisce che i nostri azionisti partecipino direttamente al successo di Commerzbank - ha dichiarato la CEO Bettina Orlopp
- Per l'esercizio in corso, puntiamo a restituire il 100% del nostro risultato netto prima delle spese di ristrutturazione e dopo il pagamento delle cedole AT1".
"Ci impegniamo a continuare a offrire ai nostri azionisti rendimenti altamente interessanti anche in futuro - ha aggiunto il CFO Carsten Schmitt - Pertanto, prevediamo di aumentare costantemente il capital return fino al 2028
".
Il board ha inoltre deciso che Commerzbank acquisterà azioni proprie a un prezzo di acquisto complessivo fino a 15,5 milioni di euro per il programma di azionariato dei dipendenti
, il cui avvio è previsto per questo autunno.