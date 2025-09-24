Commerzbank avvia buyback da 1 miliardo di euro

Commerzbank

(Teleborsa) - Il board dihadi azioni proprie, già approvato dalla BCE. Si tratta del quinto riacquisto di azioni proprie di Commerzbank dal 2023. La banca prevede di riacquistare azioni per un valorea partire dal 25 settembre. Il riacquisto dovrebbe essere completato entro il 10 febbraio 2026. Il riacquisto fa parte del capital return per l'esercizio 2025, che consisterà nel riacquisto di azioni proprie e in un dividendo che sarà deliberato nella prossima assemblea generale annuale."La restituzione del capitale ai nostri azionisti è undi creazione di valore. Questo garantisce che i nostri azionisti partecipino direttamente al successo di Commerzbank - ha dichiarato la- Per l'esercizio in corso, puntiamo a restituire il 100% del nostro risultato netto prima delle spese di ristrutturazione e dopo il pagamento delle cedole AT1"."Ci impegniamo a continuare a offrire ai nostri azionisti rendimenti altamente interessanti anche in futuro - ha aggiunto il CFO Carsten Schmitt - Pertanto, prevediamo di".Il board ha inoltre deciso che Commerzbank acquisterà azioni proprie a un prezzo di acquisto complessivo fino a 15,5 milioni di euro per il, il cui avvio è previsto per questo autunno.