A Francoforte, forte ascesa per Commerzbank
(Teleborsa) - Grande giornata per la banca tedesca, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Commerzbank, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,95 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,66. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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