Francoforte: performance negativa per Commerzbank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca tedesca
, con una flessione del 3,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della banca d'affari
evidenzia un declino dei corsi verso area 31,87 Euro con prima area di resistenza vista a 32,67. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)