Francoforte: performance negativa per Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca tedesca, con una flessione del 3,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della banca d'affari evidenzia un declino dei corsi verso area 31,87 Euro con prima area di resistenza vista a 32,67. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
