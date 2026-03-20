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Francoforte: risultato positivo per Commerzbank
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20 marzo 2026 - 13.00
Seduta vivace oggi per la
banca tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
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