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Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Commerzbank
Seduta vivace oggi per la banca tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
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