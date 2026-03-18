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Francoforte: Commerzbank sale verso 34,85 Euro
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 13.00
Protagonista la
banca tedesca
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,03%.
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