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Francoforte: Commerzbank sale verso 34,85 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Commerzbank sale verso 34,85 Euro
Protagonista la banca tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,03%.
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