ENEA, Graditi: "Idrogeno, nucleare e digitale elementi chiave della transizione"

(Teleborsa) - "L'attuale evoluzione del sistema energetico per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050 si inserisce, secondo la visione ENEA, nella narrazione scelta per il Padiglione Italia: solo attraverso il dialogo continuo tra tradizione, ricerca e innovazione sarà possibile perseguire un futuro più sostenibile. L'idrogeno, il nucleare e le tecnologie per il digitale rappresentano alcuni elementi chiave per la costruzione del nuovo modello energetico, economico e sociale". Lo ha affermato oggi alil, intervenendo al dibattito su "Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica: esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone"."ENEA – ha proseguito– è coinvolta da numerosi anni in progetti di ricerca e sviluppo lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno. Allo stesso tempo, realizza infrastrutture sperimentali uniche a livello nazionale e internazionale che rappresentano una importante risorsa per rafforzare le collaborazioni con il Giappone già in essere ed avviarne delle nuove"."Anche il nucleare – ha aggiunto– può giocare un ruolo importante nella transizione: nel breve-medio periodo, con i reattori a fissione modulari di piccola taglia e, nel lungo periodo, grazie alla fusione nucleare di cui proprio oggi si è discusso, che promette di essere una fonte pulita e inesauribile del futuro. Per entrambe le tecnologie l'ENEA si pone come riferimento nazionale nelle attività di ricerca e come punto di contatto per i grandi progetti internazionali".Infine, Graditi ha evidenziato l'impegno dell'ENEA nello sviluppo continuo di tecnologie per il digitale che ricoprono un ruolo prioritario per abilitare e accelerare la transizione energetica. "Al Padiglione Italia è protagonista il futuro dell'energia: dalla fusione nucleare all'idrogeno, fino agli strumenti per la digitalizzazione e alle tematiche di transizione energetica. Ospitiamo all'interno del nostro Padiglione un modello in scala del Divertor Tokamak Test Facility di ENEA, simbolo di innovazione, ingegno e tecnologia – ha detto ilnel suo saluto di benvenuto –. L'Auditorium del Padiglione è sempre più luogo privilegiato per promuovere esempi di collaborazione sinergica tra Italia e Giappone".All'incontro sono intervenuti anche ile larispettivamente sulla Strategia nazionale e i progetti per la fusione nucleare come fonte energetica sostenibile e sulla Strategia nazionale e i progetti per l'idrogeno come vettore energetico per la decarbonizzazione.Tra gli altri relatori, il sottosegretario del ministero degli Affari esteri,l'ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test),, e il vicepresidente di NTT Data Italia,Sempre nel Padiglione Italia, ENEA ha esposto unl'impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati.