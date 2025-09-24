Freni: la finanza straordinaria come nuovo modello per la crescita del Paese

(Teleborsa) - Laè un "", uno strumento "per". Lo ha detto il sottosegretario dell'Economia,in un videomessaggio a un convegno di Banca Mediolanum. "Abbiamo pensato per tanto tempo che- ha proseguito - oggi siamo a un passaggio: dall'operazione straordinaria come episodio all'operazione straordinaria come modello"."Se vogliamo garantire a questo Paese una crescita, - continua Freni - possiamo farlo solo ed esclusivamente. E puntare al futuro significa non utilizzare gli strumenti di ieri per fare quello che serve oggi e quello che servirà domani. Non tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato ieri sono gli strumenti giusti. Anzi, spesso gli strumenti che abbiamo utilizzato non sono più quelli giusti per il tempo di oggi.Nel bene o nel male, ma si è evoluto. Dire che era meglio prima è sciocco, capire come sarà domani è difficile. L'unica cosa che possiamo fare è cavalcare questo momento di incertezza con strumenti nuovi e adeguati al momento".