ELES, nuovo rilancio di Xenon: offerti 2,95 euro per azione (+11% rispetto a Mare)

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, che da alcuni mesi è al centro delle mire di, società di ingegneria anch'essa quotata su EGM, con la famiglia Zaffarami - azionista di controllo di ELES - che ha trovato in Xenon, società di private equity indipendente con sede in Lussemburgo e a Milano, il partner con cui difendersi dalla scalata.Proprioha reso nota domenica sera la la propria decisione di incrementare nuovamente il corrispettivo dell'OPA. L'offerente, preso atto del fatto che il 10 dicembre Mare Group ha alzato il corrispettivo unitario dell'OPA Mare Group a 2,65 euro (pareggiando l'offerta precedente di Xenon), ha incrementato il corrispettivo della propria offertaper ciascuna azione portata in adesione.Il nuovo corrispettivo incorpora undel 29,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato in data 22 ottobre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'annuncio dell'offerta), pari a 2,271 euro, nonché del, come incrementato il 10 dicembre.L'esborso massimo complessivo dell'offerta, alla luce del nuovo corrispettivo, sarà pari a massimi 46.629.166,15 euro. Xenon conferma di essere in grado di mettere a disposizione dell'offerente ledi pagamento del nuovo corrispettivo, facendo ricorso a risorse finanziarie proprie con riserva di valutare anche eventuali forme di finanziamento nel contesto dell'operazione.La decisione di aumentare il corrispettivo ribadisce, si legge in una nota, "lae, dunque, di sostenere e accelerare il processo di crescita e di sviluppo in Italia ed all'estero del gruppo ELES, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il business nel medio-lungo periodo e sfruttando l'expertise che Xenon vanta nel settore del testing dei semiconduttori e delle operazioni di finanza straordinaria, a fianco del management, volte ad accelerare la crescita delle medie aziende".