Nel 2025 sono 60 le realtà impenditoriali, PMI e Startup, inserite nel programma Intesa Sanpaolo ELITE Lounge

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sono complessivamente, iniziativa realizzata, per l’ottavo anno consecutivo, in collaborazione con, l’ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.Una opportunità unica che consente a PMI e startupdi accedere ad un percorso personalizzato di, con moduli dedicati a strategia, innovazione e finanza straordinaria,con esperti del settore, oltre all’accesso diretto a unaNell’edizione 2025, per la prima volta, hanno partecipato a Intesa Sanpaolo ELITE Lounge anche(CEE), grazie alla collaborazione con la Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo.Il 2025 segna, inoltre, il. Da anni Intesa Sanpaolo dedica un’attenzione particolare alle realtà imprenditoriali più giovani attraverso, oltre ad iniziative per favorirne l’incontro con investitori, partner tecnologici, e aziende, anche all’estero, come testimonia la recente missione in Silicon Valley.Dal 2018, Intesa Sanpaolo ed ELITE hannoall’interno della Lounge a cui hanno, con un fatturato complessivo di oltre 34 miliardi di euro e 99.000 dipendenti.Una sinergia che oggi vede una nuova accelerazione grazie alla spinta di Intesa Sanpaolo alla crescita competitiva delle imprese italiane attraverso un, per offrire alle PMI strumenti finanziari un tempo riservati ai grandi gruppi industriali, grazie alla consulenza specialistica in finanza strutturata, IPO e M&A.Dal 2020 per le Pmi clienti della Divisione guidata da Stefano Barrese - ovvero con un fatturato fino a 350 milioni di euro - sono state infatti finalizzate, di cui oltre. Inoltre, negli ultimi anni sono state portate a terminegrazie anche al percorso di accompagnamento realizzato in collaborazione con Elite.Inoltre, i dati registrati da ELITE mostrano l'effetto moltiplicatore della Lounge, infatti le realtà aderenti riportano una(mediamente + 11% in tre anni) e dell’(+8%).Le imprese entrate in ELITE grazie a Intesa Sanpaolo appartengono per il, per il 22% ai beni di consumo, per il 19% alla tecnologia e per il 6% a health care e consumer services rispettivamente. La distribuzione geografica delle aziende mostra una pari presenza di imprese sia nel– soprattutto in Lombardia (26%), Veneto (13%) e Piemonte (10%) – sia nel– con un 21% occupato dalle 8 Regioni del meridione -, oltre ad aziende estere di: “La nuova edizione di ELITE Lounge conferma il valore di un’iniziativa che, dal 2018, ha già coinvolto oltre 500 imprese. Quest’anno abbiamo introdotto nel percorso 60 nuove realtà, tra PMI e startup, che testimoniano la vitalità del tessuto produttivo del nostro Paese. Intendiamo proseguire la proficua collaborazione con ELITE di Euronext che si colloca nell’ambito della più ampia strategia del nostro Gruppo volta a sostenere la crescita delle PMI del Paese, anche grazie al nuovo modello di advisory dedicato agli strumenti di finanza straordinaria per le PMI”.: “Il nostro impegno è quello di sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale italiano ed Europeo. Attraverso la partnership strategica con Intesa Sanpaolo abbiamo il comune obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese e alle startup un accesso privilegiato a competenze, strumenti di finanza evoluta e network strategici, favorendo innovazione, internazionalizzazione e competitività sui mercati globali. Insieme contribuiamo a generare valore concreto per il sistema produttivo: le imprese che hanno aderito a questo ecosistema grazie a Intesa Sanpaolo hanno registrato una crescita media annua dei ricavi dell’11% e dell’occupazione dell’8%. Il nostro obiettivo è continuare a offrire agli imprenditori e alle imprese l'opportunità di accesso ai capitali, accelerando la competitività e lo sviluppo economico dei territori.”